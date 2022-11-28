مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28-11-2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر، حيث قام العديد من المباريات اليوم الاثنين، في النسخة الـ22 من المونديال التي يشارك بها 32 منتخبا وتستمر حتى 18 ديسمبر.

مباريات اليوم في كأس العالم

ويشهد اليوم إقامة العديد من المباريات المهمة، هي مباراة الكاميرون وصربيا ثم كوريا الجنوبية وغانا، إلى جانب مواجهة البرازيل وسويسرا ثم مباراة كوريا الجنوبية وغانا وفي الختام يطل علينا النجم البرتالي كريستيانو رونالدو في مواجهة منتخب بلاده أمام الإكوادور.

وتقدم بوابة الفجر مواعيد مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة في السطور التالية:

موعد مباراة الكاميرون وصربيا

الكاميرون X صربيا – 12 ظهرا على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

موعد مباراة كوريا الجنوبية وغانا

كوريا الجنوبية X غانا – 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

موعد مباراة البرازيل وسويسرا

البرازيل X سويسرا – 6 مساء على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

موعد مباراة البرازيل والبرتغال

البرتغال X أوروجواي – 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

وأقيمت يوم أمس الأحد العديد من المواجهات الكبيرة لعل أبرزها مباراة المغرب وبلجيكا والتي فاز بها ممثل العرب بهدفين نظيفين واقترب من التأهل إلى الدور الثاني، كما تعادل منتخبا ألمانيا وإسبانيا في أفضل مواجهات البطولة حتى الآن.