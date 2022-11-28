تحت شعار "لا بديل عن الفوز بعد الخسارة في الدور الأول"، يواجه المنتخب الكاميروني اليوم الاثنين، اختبارا صعبا وقويا أمام نظيرته صربيا في نهائيات مونديال قطر 2022..

وتقام مباراة المنتخب الكاميروني والمنتخب الصربي على أرض ملعب الجنوب بالدوحة.

وتأتي مباراة الكاميرون وصربيا ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في مونديال قطر 2022.

وتضم المجموعة، بالإضافة إلى منتخبي الكاميرون وصربيا، منتخبي البرازيل وسويسرا، اللذين يلتقيان اليوم أيضا في السادسة مساء.

لمشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر ( اضغط هنا )

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وخسرت الكاميرون في الدور الأول أمام سويسرا 1-0، وخسرت صربيا 2-0 أمام البرازيل.

ويتضمن جدول مباريات اليوم الاثنين في منافسات كأس العالم 2022، عدد 4 مباريات بدأت بمباراة الكاميرون وصربيا ثم مباراة غانا وكوريا الجنوبية وبعد ذلك مباراة البرازيل وسويسرا وأخيرًا في التاسعة مساء مباراة البرتغال والأوروجواي.

ونستعرض فيما يلي: موعد مباراة الكاميرون وصربيا والقنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة وتشكيل الفريقين ونتائج المباريات السابقة بينهما.

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موعد مباراة الكاميرون وصربيا اليوم الاثنين في كأس العالم

وتنطلق المباراة بين الكاميرون وصربيا عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة الموافق الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة الثانية عصرًا بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة الكاميرون وصربيا اليوم الاثنين في كأس العالم

تقام المباراة بين الكاميرون وصربيا على أرض ملعب استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

معلق مباراة الكاميرون وصربيا اليوم الاثنين في كأس العالم

يعلق على مباراة الكاميرون وصربيا على أرض ملعب استاد الجنوب في الدوحة المعلق محمد بركات عبر قناة بي إن سبورتس فيما سيكون المعلقان سمير اليعقوبي وسمير المعيرفي عبر قنوات الكاس القطرية.

لايف بث مباشر الكاميرون ضد صربيا يلا شوت || مشاهدة مباراة الكاميرون ضد صربيا بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا كورة

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وصربيا اليوم الاثنين في كأس العالم

يتم بث المباراة بين الكاميرون وصربيا عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة الموافق الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة الثانية عصرًا بتوقيت الإمارات، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية.

على النحو التالي:

Alkass EXTRA TWO HD

Alkass EXTRA One HD

BeIN Sports HD 1 Max

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وصربيا اليوم في الجولة الثانية من كاس العالم 2022

تستطيع مشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا عبر شبكتي قنوات بين سبورت والكأس القطريتين.

وقررت قنوات بين سبورت نقل المباراة عبر تردد قناة بين سبورت اتش دي 2 ماكس beIN Sports HD 2 Max.

تستطيع أيضًا مشاهدة بث مباراة الكاميرون وصربيا عبر شبكة قنوات الكأس:

قناة الكاس إكسترا وان اتش دي- Alkass EXTRA One HD الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا.

قناة الكاس إكسترا تو اتش دي- Alkass EXTRA TWO HD الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وصربيا اليوم- تردد بين سبورت المفتوحة

لايف بث مباشر الكاميرون ضد صربيا يلا شوت || مشاهدة مباراة الكاميرون ضد صربيا بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا كورة

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت مباراة الكاميرون وصربيا ضمن مباريات كأس العالم ونقدم فيما يلي تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 في قطر اليوم في كأس العالم كما يلي:

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sport HD على قمر نايل سات: 11054- 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

7 درجات غرب

تردد قناة بين سبورت المجانية المفتوحة beIN Sport HD على قمر سهيل سات:

التردد Badr Sat 26E 11566H27500

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sport HD على القمر: عرب سات:

تردد القناة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

30.5 درجة شرق.