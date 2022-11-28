يلا شوت بث مباشر مباراة الكاميرون وصربيا كأس العالم || كورة اون لاين مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم يلا شوت الجديد

تغطية حية لمباراة الكاميرون ضد صربيا والتي ستجمعهم في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي للقاهرة الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت قطر، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات المجموعة السابعة من مونديال 2022 الذي ستستضيفه قطر خلال الفترة الحالية والجارية حتى 18 ديسمبر.

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ترتيب المجموعة السابعة قبل مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم 2022

1- البرازيل في المركز الأول برصيد 3 نقاط.

2- سويسرا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

3- الكاميرون في المركز الثالث دون رصيد من النقاط.

4- صربيا في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

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تشكيل صربيا ضد الكاميرون في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: فانيا ميليتكوفيتش سافيتش.

الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش، ميلوس فيليكوفيتش، نيكولا ميلينكوفيتش.

الوسط: نيمانيا ماكسيموفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ساشا لوكيتش، أندريا زيفكوفيتش.

الوسط الهجومي: دوشان تاديتش، فيليب كوستيتش.

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تشكيل الكاميرون المتوقع لمواجهة صربيا في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نوهو تولو، نكولو، كاستيليتو، فاي.

خط الوسط: هونجلا، جويت، أنجويسا.

خط الهجوم: توكو إيكامبي، شوبو موتينج، مبيومو.

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ملعب مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022

تلعب مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022، في ملعب "استاد الجنوب".

موعد مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء

التشكيل المتوقع لمباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022

القنوات الناقلة لـ مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022

تنقل مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022، عبر القنوات التالية:

Alkass EXTRA TWO HD

Alkass EXTRA One HD

beIN Sports HD 1 Max

Rai 2

DR 1

ITV

TRT 1 HD

CT Sport

beIN Sports FR HD 1

STV HD (scotland)

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

beIN 4K HDR

beIN Sports Connect

TV2 Sport 2 Norge

TOD App - beIN SPORTS

معلق مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022

يقوم بالتعليق على مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022 كلًا من: "سمير اليعقوبي، سمير المعيرفي، محمد بركات".