يلا شوت بث مباشر مباراة الكاميرون وصربيا كأس العالم || كورة اون لاين مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم يلا شوت الجديد
تغطية حية لمباراة الكاميرون ضد صربيا والتي ستجمعهم في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي للقاهرة الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت قطر، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات المجموعة السابعة من مونديال 2022 الذي ستستضيفه قطر خلال الفترة الحالية والجارية حتى 18 ديسمبر.
يلا شوت بث مباشر مباراة الكاميرون وصربيا كأس العالم || كورة اون لاين مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم يلا شوت الجديد
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لمشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر ( اضغط هنا )
ترتيب المجموعة السابعة قبل مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم 2022
1- البرازيل في المركز الأول برصيد 3 نقاط.
2- سويسرا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
3- الكاميرون في المركز الثالث دون رصيد من النقاط.
4- صربيا في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.
يلا شوت بث مباشر مباراة الكاميرون وصربيا كأس العالم || كورة اون لاين مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم يلا شوت الجديد
تشكيل صربيا ضد الكاميرون في كأس العالم 2022
حراسة المرمى: فانيا ميليتكوفيتش سافيتش.
الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش، ميلوس فيليكوفيتش، نيكولا ميلينكوفيتش.
الوسط: نيمانيا ماكسيموفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ساشا لوكيتش، أندريا زيفكوفيتش.
الوسط الهجومي: دوشان تاديتش، فيليب كوستيتش.
يلا شوت بث مباشر مباراة الكاميرون وصربيا كأس العالم || كورة اون لاين مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم يلا شوت الجديد
تشكيل الكاميرون المتوقع لمواجهة صربيا في كأس العالم 2022
حراسة المرمى: أندري أونانا.
خط الدفاع: نوهو تولو، نكولو، كاستيليتو، فاي.
خط الوسط: هونجلا، جويت، أنجويسا.
خط الهجوم: توكو إيكامبي، شوبو موتينج، مبيومو.
يلا شوت بث مباشر مباراة الكاميرون وصربيا كأس العالم || كورة اون لاين مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم يلا شوت الجديد
ملعب مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022
تلعب مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022، في ملعب "استاد الجنوب".
موعد مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء
التشكيل المتوقع لمباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022
القنوات الناقلة لـ مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022
تنقل مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022، عبر القنوات التالية:
Alkass EXTRA TWO HD
Alkass EXTRA One HD
beIN Sports HD 1 Max
Rai 2
DR 1
ITV
TRT 1 HD
CT Sport
beIN Sports FR HD 1
STV HD (scotland)
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
beIN 4K HDR
beIN Sports Connect
TV2 Sport 2 Norge
TOD App - beIN SPORTS
معلق مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022
يقوم بالتعليق على مباراة الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم 2022 كلًا من: "سمير اليعقوبي، سمير المعيرفي، محمد بركات".