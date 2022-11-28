يلا شوت Twitter مشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر مباراة Cameroon اونلاين HD دون تقطيع بعدما خسرا مواجهتهما الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، يخوض منتخبا الكاميرون وصربيا لقاء الفرصة الأخيرة عندما يلتقيان اليوم الاثنين، أملا في استكمال مشوارهما بالمونديال.

ويلتقي المنتخب الكاميروني مع نظيره الصربي على ملعب (الجنوب)، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة، حيث يبحث كل منهما عن حصد أول 3 نقاط، عقب الخسارة أمام سويسرا والبرازيل على الترتيب في الجولة الافتتاحية، يوم الخميس الماضي.

ويدرك كلا المنتخبين أن الخسارة في مباراتهما الثانية بالمجموعة، ستعني تقلص حظوظهما بشدة في الصعود للدور المقبل، وربما تكلفهما الرحيل رسميا ومبكرا عن المونديال، قبل خوض الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.



وفي لقائه الأول بالمونديال، لم يستغل منتخب الكاميرون، الذي يشارك في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، سيطرته على مجريات الشوط الأول من عمر لقائه مع المنتخب السويسري، وأضاع العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بخروجه فائزا بحصيلة كبيرة من الأهداف، ليأتي العقاب في الشوط الثاني، الذي تلقى في مطلعه هدفا مباغتا، ليخسر صفر-1 أمام منافسه الأوروبي.

تنطلق مباراة الكاميرون ضد صربيا، اليوم الاثنين، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القدس والقاهرة على استاد الجنوب.