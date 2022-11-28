يلا kora رابط مشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا yalla shoot بث مباشر هدف الكاميرون الان رابط مشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة من دور المجموعات في كأس العالم فيفا قطر 2022 التي تجري على استاد الجنوب بحضور الآلاف من المشجعين الأفارقة والعرب داخل الملعب وخارجه. وذكرت اللجنة المنظمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مباراة صربيا والكاميرون بث مباشر تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت فلسطين والسودان ومصر وليبيا، الواحدة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر والأردن وسوريا ولبنان والعراق والكويت، ودول عربية أخرى.

وذكرت اللجنة المنظمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مباراة صربيا والكاميرون بث مباشر تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت فلسطين والسودان ومصر وليبيا، الواحدة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر والأردن وسوريا ولبنان والعراق والكويت، ودول عربية أخرى.

كما يسبق انطلاق هذه المواجهة استيديو تحليلي مميز على القنوات الناقلة من بينها بي ان سبورتس الرياضية والكأس القطرية المفتوحة، وذلك في تمام الثانية بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان، العاشرة في تونس والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى مناطق غيرها.

ولم يسجل التاريخ سوى مواجهة واحدة جمعت المنتخبين سابقا، كانت يوم الخامس من شهر حزيران يونيو 2010، حينما استضافت صربيا نظيرتها الكاميرون وديا قبل كأس العالم الذي حصدت لقبه اسبانيا، وفازت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة مع تألق اللاعب ميلوس كراسيتش، بشكل كبير.



وفقد المنتخب الكاميروني الكثير من الأمل في التأهل إلى الدور الثاني بكأس العالم، عقب خسارتها في المواجهة الأولى أمام سويسرا الأمر الذي عقد المهمة كثيرا أمام وصول اللاعبين إلى الأدوار الحاسمة أو النهائي كما كان يتوقع رئيس اتحاد كرة القدم في الكاميرون الدولي السابق إيتو.



وسيطر لاعبو الكاميرون على معظم مجريات اللقاء ضد سويسرا لكنهم فشلوا في الوصول إلى شباك الخصم وتسجيل الاهداف، لكن المنتخب الأوروبي سجل وفاز وحصد النقاط الثلاث ليتساوى مع البرازيل في المركز الأول برصيد ثلاث نقاط ويقترب من الصعود للدور المقبل الثاني.



على الجانب الآخر يسعى منتخب صربيا إلى الفوز على الكاميرون مساء اليوم كي يضمن له مكانا في الأمام، حيث سيواجه الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر، منافسه السويسري على بطاقة الصعود الرسمية والثانية إلى جانب المنتخب البرازيلي متصدر الترتيب الآن.



يشار إلى أن مباراة الكاميرون ضد صربيا مباشرة تقام في مستهل اليوم الكروي المونديالي التاسع الذي يشهد مواجهة كوريا الجنوبية مع غانا بعد قليل، بالإضافة إلى لقاء سويسرا والبرازيل، فيما يختتم المساء بموقعة المنتخبين البرتغالي والأوروغواي، وسط مشاركة وتواجد الأساطير.