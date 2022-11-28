رابط كورة اون لاين بث مباشر الكاميرون وصربيا يلا شوت live Shoot|| مشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر اليوم 2022-11-28 يلا شوت، شاهد رابط مباراة الكاميرون وصربيا على الهواء مباشرة يوم الاثنين على ملعب الجنوب في مباراة الدور السادس للمجموعة السادسة لكأس العالم 2022 في قطر اليوم، بحضور آلاف الأفارقة والمشجعين العرب داخل الملعب وخارجه.

رابط كورة اون لاين بث مباشر الكاميرون وصربيا يلا شوت live Shoot|| مشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر اليوم 2022-11-28 يلا شوت

وذكرت اللجنة المنظمة لـ "الفيفا" أن مباراة صربيا والكاميرون ستذاع على الهواء مباشرة ابتداء من الساعة 12:00 ظهرا في فلسطين والسودان ومصر وليبيا، على أن تقام مباراة واحدة في مملكة صربيا. المملكة العربية السعودية ودولة قطر والأردن وسوريا ولبنان والعراق والكويت ودول عربية أخرى.

لمشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر ( اضغط هنا )

رابط كورة اون لاين بث مباشر الكاميرون وصربيا يلا شوت live Shoot|| مشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر اليوم 2022-11-28 يلا شوت

قبل هذه المواجهة، هناك أيضًا استوديو تحليلي متميز على قنوات البث بما في ذلك بي ان سبورت وكأس قطر المفتوحة في تمام الساعة الثانية بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والساعة العاشرة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب من بين دول أخرى.

رابط كورة اون لاين بث مباشر الكاميرون وصربيا يلا شوت live Shoot|| مشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر اليوم 2022-11-28 يلا شوت

وكان تاريخ المواجهة بين الفريقين أكثر من مرة، فقد كانت مباراة ودية بين صربيا والكاميرون قبل المونديال في 5 يونيو 2010، وفازت إسبانيا بالبطولة بأربعة أهداف. موهبة اللاعبين الثلاثة ميلوس كراسيتش ساحقة.

وفقد المنتخب الكاميروني الكثير من أمله في التأهل إلى الدور الثاني من المونديال بعد خسارته لقائه الأول مع سويسرا، ما يعقد المهمة قبل أن يصل اللاعبون إلى دور حاسم أو نهائي، كما هو متوقع للعالم الخارجي. الرئيس السابق لاتحاد الكاميرون لكرة القدم، الدولي السابق إيتو.

رابط كورة اون لاين بث مباشر الكاميرون وصربيا يلا شوت live Shoot|| مشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر اليوم 2022-11-28 يلا شوت

من ناحية أخرى، سيسعى المنتخب الصربي للفوز على الكاميرون الليلة ليؤمن مكانه كمهاجم حيث يواجه منافسه السويسري في الدور الثالث من دور المجموعات لكأس العالم في قطر. بطاقة الصعود الرسمية مقفولة للمركز الثاني مع البرازيل، التي تتصدر الترتيب حاليًا.

يشار إلى أن مباراة الكاميرون ضد صربيا مباشرة تقام في مستهل اليوم الكروي المونديالي التاسع الذي يشهد مواجهة كوريا الجنوبية مع غانا بعد قليل، بالإضافة إلى لقاء سويسرا والبرازيل، فيما يختتم المساء بموقعة المنتخبين البرتغالي والأوروغواي، وسط مشاركة وتواجد الأساطير.