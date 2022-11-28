وزارة التموين طرحت 12 ألف طن قمح روسي في البورصة السلعية

الاقتصاد
وزارة التموين
وزارة التموين

 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه في يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر، تم  طرح سلعة القمح بالبورصة السلعية، حيث قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد ( 18 ) عملية شراء بالفعل.

هذا وقد بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها علي منصة البورصة المصرية للسلع ( 28 ) طلب باجمالي كمية قدرها 19779.98 طن بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنية مصري.

وفي ذات السياق تعقد البورصة المصرية للسلع ثاني جلساتها يوم الأربعاء القادم الموافق 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراَ.

البورصة السلعية القمح الروسي سلعة القمح وزارة التموين هيئة السلع التموينية

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