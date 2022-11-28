نائب وزير الإسكان يفتتح المعرض المصري الألماني الدولي "Expotec International"

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، المعرض الألماني الدولي Expotec International، والذي يقام تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمشاركة أكبر اتحاد صناعي في أوروبا لصناعة الهندسة الميكانيكية، وأكثر من 30 جمعية صغيرة ومتوسطة في السوق الداخلية الأوروبية وخمس وزارات اتحادية في ألمانيا وشركات تسويق والجمعيات المختلفة في الأسواق المتخصصة.



وخلال تفقده للمعرض، ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الشركات الرائدة في مجال التحلية المشاركة في المعرض، فرص الاستثمار الواعدة في مجال التحلية في مصر، مؤكدًا خلال نقاشاته على جهود الدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية المياه في مصر حيث من المخطط أن تتعدى القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية بمصر نحو 10 ملايين م3/ يوم بحلول عام ٢٠٥٠.



وأكد " إسماعيل" خلال مناقشاته مع مسئولي الشركات الدولية على ضرورة نقل التكنولوجيا المتقدمة والنظم الإدارية المتطورة إلى مصر، وفتح المجال لسلع الشركات المصرية وخدماتها لدخول الأسواق المختلفة، وتدريب الكوادر ورفع مستوى مهاراتها، وخلق فرص عمل وتوفير فرص الشراكة بين الشركات المصرية والألمانية مما يتيح لها فرصة إنتاج السلع بالمواصفات العالمية، وإعطائها قيمة مضافة وتصدير منتجاتها إلى أسواق متعددة، بالإضافة إلى وجود فروع للشركات العالمية مُتعددة الجنسيات في مصر.



كما تفقد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الجناح الخاص بشركة المقاولون العرب إحدي أكبر الشركات المصرية المشاركة بالمعرض، مؤكدًا على أهمية مشاركة الشركات المصرية في الفعاليات العالمية لعرض قدراتها الإنتاجية والتنفيذية وتبادل الخبرات مع مختلف الشركات حول العالم.



كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة نتائج الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حيث وفرت على شركة مياه الشرب في القاهرة نحو ٣٥٠ مليون جنيه سنويا من خلال التوفير في المياه المهدرة والكهرباء والشبة ورمل المرشحات الزلطية والمعامل والكلور وقطع الغيار.



واختتم نائب الوزير زيارته للمعرض بإلقاء كلمة أوضح فيها الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع المرافق ( المياه والصرف الصحي) بمصر خلال الـ8 سنوات الماضية. وأشار إلى أنه جار حاليا تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في نحو ١٥٠٠ قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسيتم استكمال أعمال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمختلف المناطق الريفية بالمبادرة في مرحلتيها الثانية والثالثة بهدف الوصول إلى نسبة ١٠٠٪ تغطية بالريف المصري.



وفي نهاية كلمته، أشار " إسماعيل" إلى الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي بهدف التيسير علي المواطنين، وعلى أهمية توطين صناعة عدادات المياه بنسبة ١٠٠٪، وقدم دعوة لجميع الشركات العالمية للاستثمار في السوق الواعدة في مصر حيث أن الدوله تعمل جاهدة علي تذليل جميع العقبات أمام الشركات للمساهمة في توطين كافة احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي محليا.

ويعتبر المعرض أداة ومنصة للتعاون المتبادل بين الشركات المصرية والألمانية وغيرها من الشركات الدولية، ولجذب القطاع الخاص الأجنبي للاستثمار في مصر بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية.



جدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض يعقد بمشاركة أكبر اتحاد صناعي في أوروبا لصناعة الهندسة الميكانيكية والذى يضم أكثر من 3000 شركة ومجموعة متنوعة من الشركات والجمعيات الألمانية المتخصصة، والتى تم انشاؤها بهدف تطوير وتقوية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال الفعاليات المشتركة أو الظهور في المعارض التجارية، كما يشارك في المعرض ممثلو جهات تضم اعضاء من الشركات الاقتصادية الألمانية في السوق الداخلية الأوروبية، ويشارك في المعرض الشركات الممثلة للعارضين والقائمين علي خدمات الزوار.