أونلاين HD مشاهدة مباراة غانا وكوريا الجنوبية يلا شوت new بث مباشر مباراة Ghana كورة لايف

الفجر الرياضي
غانا
غانا

أونلاين HD مشاهدة مباراة غانا وكوريا الجنوبية يلا شوت new بث مباشر مباراة Ghana كورة لايف يلتقي منتخب غانا نظيره كوريا الجنوبية، فى إطار منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر 2022.

 

بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية وغانا

منتخب غانا المباراة تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب البرتغال، ويتذيل ترتيب المجموعة الثامنة في المونديال دون أي نقاط في رصيده، فيما يتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه منتخبا كوريا الجنوبية وأوروجواي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب وفي رصيد كل منهما نقطة واحدة.


على الجانب الآخر فإن منتخب كوريا الجنوبية يدخل المباراة من أجل الفوز لزيادة فرص تأهله إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم.

 

موعد مباراة كوريا الجنوبية أمام غانا فى كأس العالم 2022 بقطر


تقام مباراة كوريا الجنوبية أمام المنتخب الغاني اليوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

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