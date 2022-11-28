موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدوري والقناة الناقلة وأبرز الغيابات

يترقب عشاق وجمهور المارد الأحمر مباراة الأهلى وطلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما فاز الفريق ليلة أمس على نظيره المقاولون العرب في ثمن نهائي كأس مصر بركلات الترجيح.

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

وأغلق مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، ملف مباراة المقاولون العرب بكأس مصر من أجل الاستعداد لعودة لمسابقة الدوري المصرى، الذي يأمل المدرب السويسري تحقيقها، بعدما غاب عن خزائن الفريق لموسمين متتاليين.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش بالدوري

وتقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى تمام السابعة مساء يوم الجمعة الموافق الثاني من ديسمبر المقبل ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والتي يستضيفها استاد "الأهلى والسلام".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وطلائع الجيش

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت مالكة حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والبطولات المحلية عن نقل الأهلى وطلائع الجيش يوم الجمعة المقبل.

مشوار الأهلي في الدوري المصري

وخاض الأهلي في بطولة الدورى المصرى، 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط، وسجل لاعبوه 6 أهداف بينما استقبلت شباكه هدف وحيد، ليعتلي الصدارة مبكرًا مستغلًا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب.

غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش

ويغيب عن مباراة الأهلى أمام الطلائع، التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس العالم قطر 2022 المقام حاليًا بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل.