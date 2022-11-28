رابط bein سبورت مشاهدة غانا وكوريا الجنوبية بث مباشر live يلا كورة جودة عالية Stream
رابط bein سبورت مشاهدة غانا وكوريا الجنوبية بث مباشر live يلا كورة جودة عالية Stream تنطلق ثاني مباراة يوم غد الاثنين وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت تركيا٬ بين منتخبي كوريا الجنوبية وغانا في اطار بطولة كاس العالم قطر 2022
شاهد مباراة كوريا الجنوبية وغانا
ويمكن للمقيمين في الجمهورية التركية مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وغانا عبر قناة تي ار تي 1٬ قي يث حي ومباشر مجاني “اضغط هنا لمشاهدة المباراة”
كما ستكون مباراة كوريا الجنوبية وغانا منقولة مباشرة على beIN SPORTS MAX 1
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.