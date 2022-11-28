يلا شوت Twitter مشاهدة مباراة غانا وكوريا مشاهدة مباراة korea كورة لايف جووول غانا now

موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة في كأس العالم 2022؟ | كأس العالم قطر2022”، وذلك من خلال نظريات متقاربة ونتائج محددة يفرضها الواقع، وبالتالي سننشر لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا الخبر كالأتي، حيث



ما هو موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022، وما هى القنوات الناقلة لهذه المواجهة الهامة في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، كل ذلك نجيب عنه من خلال السطور التالية بهذا المقال.

موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا هو مساء يوم الإثنين القادم، الموافق 28 من شهر نوفمبر للعام الميلادي 2022، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب “ستاد المدينة التعليمية”، ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022، حيث يمكنكم مشاهدة هذا اللقاء مباشرة من خلال المواعيد التالية:

الساعة 15:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية

الساعة 16:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر

الساعة 17:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان

وكان منتخب غانا قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية وغانا بكأس العالم

وهناك عدد كبير من القنوات الناقلة لمباراة غانا وكوريا الجنوبية غدًا الإثنين، حيث يمكنكم مشاهدة هذه المباراة مباشرة وحصريًا عبر قناة “beIN Sports Max1” المشفرة، أو من خلال قناة “الكأس الرياضية إكسترا”، كذلك تنقل أحداث ومجريات هذا اللقاء عن طريق قناة “الهوية” اليمنية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

الجدير بالذكر أن منتخب كوريا الجنوبية قد انتهت مباراته الماضية أمام منتخب الأوروجواي بالتعادل السلبي، ليأتي ترتيب المجموعة الثامنة حتى الآن كالتالي:

البرتغال: 3 نقاط

الأوروجواي: نقطة

كوريا الجنوبية: نقطة

غانا: دون نقاط

