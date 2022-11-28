كورة بلس HD مشاهدة مباراة غانا وكوريا بث مباشر yalla shoot كوريا ضد غانا في كأس العالم مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.



مباراة كوريا الجنوبية وغانا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وغانا بث مباشر وحصريًا على beIN SPORTS

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موعد مباراة كوريا الجنوبية وغانا

البث المباشر لمباراة كوريا الجنوبية وغانا هو يوم الاثنين 28 نوفمبر في الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة كوريا الجنوبية وغانا ستكون منقولة على beIN SPORTS MAX 2.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وغانا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.