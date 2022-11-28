يلا fel3arda شوت كورة مشاهدة مباراة غانا ضد كوريا بث مباشر beIN على القناة المفتوحة kora live

يلا شوت كورة مشاهدة مباراة غانا ضد كوريا بث مباشر على القناة المفتوحة مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وغانا بث مباشر بتاريخ 28-11-2022 كأس العالم 2022 (دور المجموعات – الجولة الثانيه)، حيث تنقل المباراة على الهواء مباشرة قناة beIN Sport Max1،Max2، على ملعب 1036، بتعليق غير معروف.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022

من المنتظر أن يتم نقل المباراة على قناة beIN Sport Max1،Max2، على ملعب 1036، بتعليق غير معروف.

موعد مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022

تقام المباراة في تمام الثالثة بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.



كأس العالم 2022 (بالإنجليزية: 2022 FIFA World Cup)‏ هي البطولة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم لفرق الرجال الوطنية، التي تقام كل أربع سنوات والتي تتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان.

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هذه النسخة هي السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا (بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998). في عام 2018، درس الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبا والمقرر عقدها في 2026 وتطبيقها في نسخة 2022، ومع ذلك في 22 مايو 2019، أُلغيت هذه الفكرة بسبب العديد من الصعوبات، أهمها أن لجنة التنظيم خططت مبدئيًا لاستيعاب 32 وليس 48 فريقًا، حيث سيشارك 48 منتخبًا في نسخة 2026 المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

بسبب حرارة الصيف الشديدة في قطر، تقام نهائيات كأس العالم هذه المرة من أواخر نوفمبر إلى منتصف ديسمبر، مما يجعلها أول بطولة لا تقام في مايو أو يونيو أو يوليو. سيتم لعب البطولة في فترة زمنية أقل نحو 29 يومًا. أقيمت المباراة الافتتاحية في البطولة يوم 20 نوفمبر بين قطر والإكوادور على استاد البيت بالخور. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر 2022، وهو اليوم الوطني لقطر. حامل لقب كأس العالم الأخير هو منتخب فرنسا.