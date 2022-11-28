أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-11-2022 في الأسواق المحلية المصرية

أسعار الذهب واحدة من أهم الموضوعات التي تشهد إقبالًا بحثيًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، نظرًا لاضطراب سعر المعدن الأصفر الذي تأثر بالأحداث العالمية والأزمات الأخيرة أبرزها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-11-2022 في الأسواق المحلية

وسجلت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 28-11-2022 صعودا كبيرا بنحو 30 جنيها، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1480 جنيها للجرام دون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية نتيجة اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات، وهو ما رفع أسعار المعدن الأصفر.

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-11-2022 بكافة الأعيرة في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 1268 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى 1480 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 24

وبلغت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 1691 جنيها.

أسعار الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ28 من نوفمبر 2022، حيث بلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي 160 جنيها في السوق المصري نتيجة ارتفاع الطلب على الذهب في السوق وتراجع حجم المعروض.