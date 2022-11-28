كورة HD لايف Korea مشاهدة مباراة غانا ضد كوريا الجنوبية يلا شوت الجديد new

الفجر الرياضي
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كورة لايف مشاهدة مباراة غانا ضد كوريا الجنوبية يلا شوت الجديد new  بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم قطر 2022،الاثنين 28 نوفمبر في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثامنة، على ملعب المدينة التعليمية.

 

ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الأول في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، يحل المنتخبين الكوري والأوروجواي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منتخب، بينما يتذيل المنتخب الغاني المجموعة دون رصيد.

 

ومن المقرر أن تطلق صافرة بداية مباراة كوريا الجنوبية وغانا بكأس العالم 2022، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة اليوم، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعات قنوات بي إن سبورتس الرياضية والكأس الرياضية.


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موعد نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة له
تقرر إقامة نهائي المونديال يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب لوسيل بقطر، والذي أقيم عليه مباراة الزمالك والهلال السعودي في مباراة الافتتاح.

وتعرض شبكة قنوات بي إن سبورت وقنوات الكأس نهائي المونديال عبر القنوات المفتوحة كخدمة للمشاهدين العرب.

 

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