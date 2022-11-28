كورة لايف ronaldo بث مباشر مباراة البرتغال وأوروجواي اليوم يلاشوت مشاهد مباراة Portugal

الفجر الرياضي
البرتغال
البرتغال

كورة لايف ronaldo بث مباشر مباراة البرتغال وأوروجواي اليوم يلاشوت مشاهد مباراة Portugal  يلتقي منتخب البرتغال نظيره منتخب أوروجواي، فيإطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

 

موعد مباراة البرتغال ضد أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022

تقام مباراة البرتغال ضد أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022، مساء اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

وتنطلق مباراة البرتغال ضد أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022، على ملعب "لوسيل".


تمكن منتخب البرتغال من تحقيق الفوز على منتخب غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات ونجح في احتلال قمة الترتيب برصيد 3 نقاط، وسيخوض المواجهة بحثًا عن تعزيز مركزه وضمان التأهل للدور الثاني من المونديال.

 

بث مباشر البرتغال ضد أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة تنقل مباراة البرتغال ضد أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022، عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max


في المقابل فإن منتخب أوروجواي تعثر في الجولة الأولى وتعادل مع منتخب كوريا الجنوبية، سيسعى بكل تأكيد لتحقيق الفوز، في حال رغب في الاستمرار والتواجد في نهائيات قطر 2022.

 

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