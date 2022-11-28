يلا شوت fal3arda مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي بث مباشر كورة HD شاهد هدف ronaldo من هو معلق مباراة البرتغال اليوم وأوروجواي سؤال تردد بين الجماهير الرياضية، خلال الساعات الأخيرة، حتى يتمكن كلًا منهم اختيار القناة التي يذاع عليها المباراة بصوت المعلق الذي يرغبون به لمتابعة أحداث المنافسة المرتقبة.



يواجه المنتخب البرتغالي اليوم نظيره الأوروجواي، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في مونديال قطر 2022، وذلك على أرضية ملعب لوسيل.

معلق مباراة البرتغال اليوم

تنطلق مباراة البرتغال اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022 ضمن مباريات كأس العالم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يمكن متابعتها الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

يختلف معلق ماتش البرتغال وأوروجواي وفقًا للقناة التي يتم مشاهدة المواجهة عن طريقها، حيث تعرض المباراة على عدد من القنوات المختلفة، الأمر الذي يضمن للجمهور متابعة أحدث المباراة بصوت المعلق الذي يرغبون به.

تذاع المباراة على قناة الكأس الأولي بصوت المعلق خالد الحدي، وعلى قناة الكأس الثانية بصوت هيكل الصغير، فضلًاا عن قناة بي إن سبورتس ليتولى علي محمد علي التعليق على المباراة.

مباراة البرتغال وأوروجواي

حقق المنتخب البرتغالي الفوز على حساب غانا بقيادة كريستيانو رونالدو، وذلك في الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدفين فقط لا غير، بينما تعادل منتخب أوروجواي سلبيًا مع كوريا الجنوبية في مباريات المجموعة ذاتها.