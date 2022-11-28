رابط الاسطورة kora plus مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي بث مباشر ronaldo الان

بث مباشر مباراة البرتغال وأوروجواي بكأس العالم 2022، مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي بث مباشر بكأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء المنتظر، ضمن منافسات النسخة الحالية المقامة من المونديال في الدوحة بقطر.

بث مباشر مباراة البرتغال وأوروجواي

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة البرتغال وأوروجواي، حيث يبحث عشاق برازيل أوروبا عبر محركات البحث عن مباراة البرتغال وأوروجواي، حيث يخوض رونالدو ورفاقه الجولة الثانية بدور المجموعات في مونديال قطر 2022، ولمشاهدة المباراة دون تقطيع اضغط هنا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، والمنتخب الأوروجواي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية الســــعودية، والــساعة والتاسعة بتوقيــت العاصــمة المصرية القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

ويستضيف مواجهة البرتغال وأوروجواي في ثاني جولات دور المجموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث الفريقان عن الفوز والثلاث نقاط من أجل التأهل لـ “الدور الثاني”.

وستنقل مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القنوات المفتوحة، وهي على النحو التالي: “beIN Sports HD 1 Max” وفضلا عن البث المباشر الذي يقدمه موقع المناطق.

ثأر قديم بين البرتغال وأوروجواي

هذه هي المباراة الثانية في كأس العالم بين البرتغال وأوروجواي، حيث أطاح منتــــــــخب أمريكا الجنوبية بالبرتغال من دور الـ 16 في نسخة 2018 في روسيا، وبالتالي سيحاول رونالدو ورفاقه الثأر والتاهل لـ “دور الـ16”.

وفازت أوروجواي بأربع من آخر خمس مباريات في كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية بما في ذلك الفوز 2-1 على البرتغال، وخسرت أمام فرنسا في آخر مباراة لها، قبل ذلك كانت قد فازت في اثنتين فقط من 25 مباراة سابقة أمام منتخبات أوروبا.

وانتصرت البرتغال في مباراة واحدة فقط من آخر تسعة مواجهات لها مع دول أمريكا الجنوبية في جميع المسابقات حيث تغلبت على الأرجنتين بهدف دون رود في مباراة وديــــة كانت في نوفمبر 2014.

رقم قياسي لـ “البرتغال”

وبعد فوزها على غانا بنتيجةثلاثة أهداف مقابل هدفين، تتطلع البرتغال للفوز بأول مباراتين لها في دور المجموعات للمرة الثالثة في كأس العالم، لقد فعلت ذلك في عامي 1966 و2006، ووصلوا إلى نصف النهائي في كلتا النسختين.

وفشلت أوروجواي في التسجيل في آخر مباراتين لها بكأس العالم، مرة واحدة فقط فعلت ذلك في ثلاث مباريات متتالية في البطولة بين 1986 و1990، لكن منتخب أمريكا الجنـــــوبية فاز في مباراته الثانية بدور المجموعات في كل من النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم.