انطلقت الان Portugal مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي بث مباشر كورة لايف Hd

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حيث يلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره المنتخب الأوروجوياني في قمة نارية مُرتقبة بقوة على هامش منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.



وفي الجولة الإفتتاحية انتصر منتخب البرتغال بصعوبة على منتخب غانا بثلاثية مقابل هدفين، في الوقت نفسه تعادل منتخب الأوروجواي مع منتخب كوريا الجنوبية سلبيا دون أهداف.

وبالتالي صدارة ترتيب المجموعة الثامنة في المونديال من نصيب منتخب البرتغال برصيد 3 نقاط، ويليه منتخب أوروجواي في المركز الثاني ومثله منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد نقطة لكلا منهما، في حين يتذيل المنتخب الغاني جدول ترتيب المجموعة دون نقاط.



موعد مباراة البرتغال ضد أوروجواي في كأس العالم قطر 2022



ويحين موعد مباراة البرتغال وأوروجواي غدا الإثنين بتاريخ الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2022، والتي سيحتضنها ستاد "لوسيل".

وتبدأ أحداث اللقاء مع حلول الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا والسودان، العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

معلق مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم

معلق مباراة البرتغال ضد أوروجواي سيكون هو المعلق الرياضي الشهير "علي محمد علي" من جانب قنوات بي ان سبورتس القطرية.

في حين سيكون المعلق "خالد الحدي" واصفا ومؤديا صوتيا على وقائع ومجريات اللقاء المُرتقب ما بين البرتغال وأوروجواي.