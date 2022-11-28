كورة بلس fel3arda مشاهدة لايف مباراة البرازيل ضد سويسرا بث مباشر كأس العالم gool ronaldo يوتيوب

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بث مباشر البرازيل وسويسرا مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا الموجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، في اطار الجولة الهامة في كأس العالم، وذلك في لقاء قوي، لأن البرازيل يبحث عن تحقيق الإنتصار علي حساب سويسرا في لقاء هام، وبالتالي يأمل الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية هامة، وذلك ثلاث نقاط هامة في مسيرته، ولكن سويسرا يأمل هو الآخر في تحقيق نتيجة إيجابية، ونعرض من خلالنا جميع تفاصيل الخاصة بالمباراة التي ستلعب اليوم 2022-11-28.



تعد مباراة البرازيل وسويسرا إحدى أهم مباريات اليوم نظرًا لبحث الفريقين عن الانتصار الثاني في البطولة.

موعد مباراة البرازيل وسويسرا

البث المباشر لمباراة البرازيل وسويسرا هو يوم الاثنين 28 نوفمبر في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة البرازيل وسويسرا ستكون منقولة مباشرة على beIN SPORTS MAX 1

مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

