بث مباشر.. مشاهدة مباراة غانا وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 يلا شوت اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة غانا وكوريا الجنوبية في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والمقامة على أرضية ملعب إستاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في المونديال.

مشاهدة مباراة غانا وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 بث مباشر

من المقرر أن تقام مباراة غانا وكوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

يدخل الفريق الغاني هذه المباراة وعينه على الثلاث نقاط بعد الهزيمة القاسية في الجولة الماضية أمام المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-1.

ويسعى منتخب غانا للحفاظ على أماله في التأهل من دور المجموعات وتكرار إنجاز 2010 وتعتبر أي نتيجة غير الفوز بالمباراة ليست جيدة للنجوم السوداء.

على الجانب الاخر تدخل كوريا الجنوبية المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الأوروجواي بعد تقديم مستوى متميز.

وتذاع المبارة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالك لحقوق بث جميع مباريات كأس العالم، بشكل حصري في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة قنوات الكأس.

لمشاهدة مباراة غانا وكوريا اضغط هنا

تنقل المباراة عبر قنوات 2 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

ويعلق على قناة الكأس الأولي «مشاري القرني» وعلى قناة الكأس الثانية يتولى التعليق منتصر الأزهري، جواد بده عبر بي إن سبورتس.

ترتيب المجموعة الثامنة لكأس العالم 2022

يتصدر منتخب البرتغال صدارة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخبا كوريا الجنوبية وأوروجواى المركزين الثانى والثالث بنقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب غانا المجموعة دون نقاط.

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