يلا شوت مشاهدة مباراة غانا ضد كوريا بث مباشر beIN كورة اون لاين  kora live – كورة لايف

أعلن أوتو أدو، مدرب منتخب غانا، ونظيره البرتغالي باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية، التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين التي ستجمعهما على استاد المدينة التعليمية، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، في مونديال قطر 2022.

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وتضم المجموعة الثامنة برفقة غانا وكوريا الجنوبية منتخبى البرتغال وأوروجواى.

وجاء تشكيل منتخب غانا كتالي:

حراسة المرمى: لاورينس أتي-زيجي.

الدفاع: دانيل أمارتي، طارق لامبتي، جون منساه

الوسط: محمد ساليسو، توماس بارتي، محمد قدوس، ساليس عبد الصمد، جوردان أيو.

الهجوم: أندري أيو، إناكي ويليامز.

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فيما جاء تشكيل كوريا الجنوبية كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج-جيو.



الدفاع: كيم جين-سو، كيم يونج-جون، كيم مين-جاي، كيم موون-هاون.



الوسط: لي جاي-سونج، هوانج إن-بيوم، جونج وو-يونج.



الهجوم: سون هيونج-مين، هوانج أوي-جو، نا سانج-هو.

فيما جاء تشكيل كوريا الجنوبية كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج-جيو.



الدفاع: كيم جين-سو، كيم يونج-جون، كيم مين-جاي، كيم موون-هاون.



الوسط: لي جاي-سونج، هوانج إن-بيوم، جونج وو-يونج.



الهجوم: سون ويبحث منتخب غانا، الذى يقوده المدرب أوتو أدو، عن تحقيق الفوز على منافسه كوريا الجنوبية، باعتباره الأمل الوحيد لعدم مغادرة البطولة مبكرا.

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وسقط "البلاك ستارز" فى المواجهة الافتتاحية بمونديال 2022 في قطر، أمام نظيره البرتغالى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعت المنتخبين على استاد "974" ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة.

فيما حصد منتخب كوريا الجنوبية نقطة ثمينة من التعادل السلبى مع نظيره منتخب أوروجواي فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثامنة والتى تضم كل من غانا والبرتغال.

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ويدخل المنتخب الغانى مواجهة اليوم وهو يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثامنة والأخيرة دون أي رصيد من النقاط، خلف منتخبى أوروجواى وكوريا الجنوبية ولكل منهما نقطة واحدة، بينما يتصدر منتخب البرتغال الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

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وسيودع المنتخب الغانى منافسات النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم، حال خسارته في مواجهة الليلة، حيث سيتذيل جدول ترتيب المجموعة.

فيما يطمح منتخب كوريا الجنوبية إلى الفوز ورفع رصيده إلى 4 نقاط، من أجل زيادة فرصته في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى منذ بلوغ دور الـ16 عام 2010هيونج-مين، هوانج أوي-جو، نا سانج-هو.

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