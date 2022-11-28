كورة اون لاين دون تقطيع.. بث مباشر غانا وكوريا الجنوبية يلا شوت || يلا لايف مشاهدة مباراة غانا وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا شوت، وسيكون لعشاق كرة القدم الأفريقية موعد جديد مع أحد المنتخبات الأفريقية في الساعة الثالثة عصرا، حيث ستواجه غانا كوريا الجنوبية في مواجهة بين النجوم السوداء الأفريقية والفهود الآسيوية الكورية في نهائيات مونديال قطر قطر 2022.



وتقام المباراة بين غانا وكوريا الجنوبية على استاد المدينة التعليمية بالدوحة.

وتأتي المباراة في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في نهائيات مونديال قطر 2022.

وتضم المجموعة، بالإضافة إلى منتخبي غانا وكوريا الجنوبية، منتخبي البرتغال وأوروغواي، اللذين يلتقيان اليوم أيضا في التاسعة مساء.

كورة اون لاين دون تقطيع.. بث مباشر غانا وكوريا الجنوبية يلا شوت || يلا لايف مشاهدة مباراة غانا وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا شوت

وخسر منتخب غانا في الجولة الأولى أمام البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل منتخب كوريا الجنوبية مع أوروجواي سلبيا.

كورة اون لاين دون تقطيع.. بث مباشر غانا وكوريا الجنوبية يلا شوت || يلا لايف مشاهدة مباراة غانا وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا شوت

ويتضمن جدول مباريات اليوم الاثنين في منافسات كأس العالم 2022، عدد 4 مباريات بدأت بمباراة الكاميرون وصربيا، ثم مباراة غانا وكوريا الجنوبية، وبعد ذلك مباراة البرازيل وسويسرا، وأخيرًا في التاسعة مساء مباراة البرتغال والأوروجواي.

ونستعرض فيما يلي موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة وتشكيل الفريقين ونتائج المباريات السابقة بينهما:

موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية اليوم الاثنين في كأس العالم

وتنطلق المباراة بين غانا وكوريا الجنوبية عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة الموافق الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة غانا وكوريا الجنوبية اليوم الاثنين في كأس العالم

تقام المباراة بين غانا وكوريا الجنوبية على أرض ملعب استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

معلق مباراة غانا وكوريا الجنوبية اليوم الاثنين في كأس العالم

يعلق على مباراة غانا وكوريا على أرض ملعب استاد المدينة التعليمية في الدوحة المعلق جواد بدة عبر قناة بي إن سبورتس، فيما سيكون المعلق مشاري القرني عبر قنوات الكأس القطرية.

القنوات الناقلة لمباراة غانا وكوريا الجنوبية اليوم الاثنين في كأس العالم

يتم بث المباراة بين غانا وكوريا الجنوبية عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة الموافق الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية.

على النحو التالي:

Alkass EXTRA TWO HD

Alkass EXTRA One HD

BeIN Sports HD 1 Max

القنوات الناقلة لمباراة غانا وكوريا الجنوبية اليوم في الجولة الثانية من كاس العالم 2022

تستطيع مشاهدة مباراة غانا وكوريا الجنوبية عبر شبكتي قنوات بين سبورت والكأس القطريتين.

وقررت قنوات بين سبورت نقل المباراة عبر تردد قناة بين سبورت إتش دي 2 ماكس beIN Sports HD 2 Max.

تستطيع أيضًا مشاهدة بث مباراة غانا وكوريا الجنوبية عبر شبكة قنوات الكأس:

قناة الكاس إكسترا وان إتش دي- Alkass EXTRA One HD

قناة الكاس إكسترا تو إتش دي- Alkass EXTRA TWO HD

القنوات الناقلة لمباراة غانا وكوريا الجنوبية اليوم- تردد بين سبورت المفتوحة

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت مباراة غانا وكوريا الجنوبية ضمن مباريات كأس العالم ونقدم فيما يلي تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 في قطر اليوم في كأس العالم كما يلي:

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sport HD على قمر نايل سات: 11054- 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

7 درجات غرب

تردد قناة بين سبورت المجانية المفتوحة beIN Sport HD على قمر سهيل سات:

التردد Badr Sat 26E 11566H27500

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sport HD على قمر عرب سات:

تردد القناة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

30.5 درجة شرق.