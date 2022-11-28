بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة البرتغال ضد أوروجواي اليوم في كأس العالم 2022 || بث يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم Yalla Shoot New|| بث مباشر Cristiano Ronaldo vs Luis Suárez

بوابة الفجر



 

 

بين سبورت تقدم بث مباشر لمباراة البرتغال وأوروجواي لايف يلا شوت، يلتقي منتخب البرتغال مع أوروجواي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.


Yalla Shoot مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي بث مباشر، وكان المنتخب البرتغالي تفوق في الجولة الأولى على غانا بنتيجة 3-2، بينما تعادلت أوروجواي مع كوريا الجنوبية دون أهداف.

تشكيل البرتغال أمام أوروجواي


حراسة المرمى: كوستا.

الدفاع: جوريرو - بيريرا - دياز - كانسيلو.

الوسط: كارفاليو - نيفيز - برناردو سيلفا.

الهجوم: جواو فيليكس - رونالدو - برونو فيرنانديز.


تشكيل أوروجواي أمام البرتغال

حراسة المرمى: روشيت.

الدفاع: كاسيريس - جودين - خيمينيز - أوليفيرا.

الوسط: فالفيردي - بنتانكور - فيتشينو.

الهجوم: بيليستيري - سواريز - نونيز.

كأس العالم 2022| موعد مباراة البرتغال وأوروغواي والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة البرتغال وأوروغواي والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

بث مباشر مباراة البرتغال وأوروجواي بث مباشر  Cristiano Ronaldo vs Luis Suárez

موعد مباراة البرتغال وأوروغواي  


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مباريات اليوم الاثنين في كاس العالم والقنوات الناقلة لها

الكاميرون أمام صربيا وتقام في تمام الساعة  12:00 ظهرا،  وتذاع عبر beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD  

كوريا الجنوبية أمام غانا وتقام في تمام الساعة 3:00 عصرا،  وتذاع عبر beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max 

البرازيل أمام سويسرا وتقام في تمام الساعة 6:00 مساء، وتذاع عبر beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD          

البرتغال أمام أوروجواي وتقام في تمام الساعة 9:00 مساء، وتذاع عبر beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

ماذا قال رونالدو للاعبي البرتغال قبل مباراة أوروجواي

لايف يلا شوت مباراة البرتغال وأوروجواي، وجه كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي، رسالة إلى زملائه في منتخب بلاده لتحفيزهم قبل مواجهة أوروجواي،  ونشر رونالدو، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، صورتين له من مران منتخب البرتغال، وكتب عليها: "متحدون ومركزون صوب هدفنا".

beIN SPORTS  بين سبورت المفتوحة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022

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