خطوات استخراج تقرير iscore عبر موقع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني

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iscore
iscore

أتاحت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، لعملاء البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، خطوات استخراج تقرير الآي سكور iscore، أو تقرير الاستعلام الذاتي واستيفاء النموذج الخاص، وذلك مقابل رسوم بسيطة، ويكون التقرير صالحًا لمدة 15 يومًا من تاريخ استخراجه.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات استخراج تقرير الآي سكور iscore، وفق موقع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وهي إحدي الشركات المساهمة المصرية التابعة للبنك المركزي، التي جاءت كالآتي:

خطوات استخراج تقرير الآي سكور iscore

ويمكن لكل العملاء الذين يمتلكون حساب في البنك، التقدم بطلب تقرير ائتماني الخاص بهم، خلال اتباع الخطوات الآتية:

- إرسال رسالة على رقم شركة الاستعلام الائتماني وهو 16262، للحصول على التقرير الائتماني.

- يتم إرسال صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر بشرط أن تكون سارية.

- سوف يرسل البنك صورة من الملف الخاص بالعميل، تتضمن كافة المعلومات.

أما في حالة الرغبة في الحصول على تقرير يتعلق بالحالة الائتمانية، فيجب التوجه إلى أى مقر الشركة أو البنك.

الأورق المطلوبة لاستخراج التقرير الائتماني 

وتتضمن المستندات المطلوبة للحصول على التقرير الائتماني من الشركة المصرية، التي جاءت كالآتي:

- صورة من البيانات الخاصة بالحساب الائتماني للعميل.

- رقم بطاقة الرقم القومي للعميل.

- استيفاء بيانات استمارة طلب التقرير الائتماني، وسداد قيمة الرسوم المطلوبة.

والتقرير الائتماني للعميل،هو وثيقة رسمية تتضمن على كافة البيانات الخاصة بالتعاملات البنكية التي أجراها العميل، ويرجع أهمية هذا التقرير التسهيلات الائتمانية التي يمكن للعميل الحصول عليها لفترات زمنية متفاوتة.

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