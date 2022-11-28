يلا شوت.. رابط مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر yalla shoot كأس العالم 2022 | يلا كورة مباراة البرازيل وسويسرا لينك كورة لايف

تقام الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2022 بين البرازيل وسويسرا على ملعب 947 بالدوحة، عاصمة قطر، حيث يبحث الفريقان عن الفوز وثلاث نقاط من أجل التأهل إلى "الدور الثاني".

وستبث مباراة مونديال قطر 2022 بين البرازيل وسويسرا على عدة قنوات مفتوحة، على النحو التالي: "beIN Sports HD 1 Max" والتغطية الحية التي تقدمها الفجر.

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انتهت مواجهتا البرازيل وسويسرا في نهائيات كأس العالم بـ "2-2" في عام 1950 و"1-1" في عام 2018.

فازت سويسرا في مباراتين ضد البرازيل في جميع المسابقات في آخر 4 مرات، ولم تفز سويسرا في أول 5 مرات، وسجلت هدفًا في كل من آخر 6 مباريات ضد البرازيل.

‏أسندت لجنة الفيفا في بطولة كأس العالم قطر 2022 إدارة الكاميرون ضد صربيا ضمن منافسات الجولة الثانية إلى الحكم الدولي السلفادوري إيفان بارتون، ودافيد جونثان موران سانتوس، وزاتشاري زيجيلار، وسيد مارتينيز، وحكم تقنية الفيديو«VAR» الكندي درو فيشير.

معلق مباراة البرازيل ضد سويسرا في كأس العالم 2022، سيكون المعلق الرياضي «رؤوف خليف» هو معلق مباراة البرازيل ضد سويسرا على قناة بين سبورت القطرية.

موعد المباراة:

7:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

6:00 مساءًا بتوقيت مصر.

7:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

7:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

7:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

7:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

7:00 مساءًا بتوقيت العراق.

6:00 مساءًا بتوقيت السودان.

7:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

6:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

5:00 مساءًا بتوقيت تونس.

5:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

4:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

8:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.