مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي يلا لايف||كورة لايف مباراة البرتغال بث مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي يلا لايف ستلتقي البرتغال مع الأوروغواي، مساء الاثنين، على ملعب لوسيل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم.

يخوض منتخب أوروجواي تلك المباراة مدركًا تمامًا صعوبة رمي الكرة اليوم، وقوة وصلابة المنتخب البرتغالي، ومدى عفويته ومدى المستوى الجيد الذي يقدمه، لذلك سيحاول مدرب منتخب أوروجواي. لرفع الروح المعنوية لفريقه، وتحفيزهم على تقديم مباراة جيدة نوعًا ما، ليقدم الفريق كل إمكانياته المحتملة، من أجل الصمود أمام نظيره في مباراة اليوم، من أجل الفوز بمباراة البرتغال والأوروجواي مباشرة..

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بث مباشر مباراة البرتغال اليوم دون تقطيع كأس العالم

منتخب البرتغال اليوم مباشرة الآن، تنقل احداث مباراة الإثارة والمتعة اليوم الإثنين الموافق الثامن والعشرين من الشهر الجاري لعام 2022 في التوقيت التالي:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

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