بث مباشر Portugal national مشاهدة مباراة البرتغال ضد اوروجواي يلا شوت في كاس العالم || رابط Twitter بث مباشر البرتغال واوروجواي

مباراة البرتغال واوروجواي اليوم في كاس العالم مباراة قوية ستقام مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من مونديال قطر 2022، المباراة التي يتطلع إليها كثير من عشاق كرة القدم الليلة.

لكن في الجانب الأخير، هناك خصم عنيد يحتاج أيضًا إلى نفس الشيء، لكن الأمل سيكون ضعيفًا أمامه، لأن منتخب أوروجواي يجب أن يهزم البرتغال لضمان التأهل، لذلك ستكون حدة المنافسة عالية جدًا. بين الفريقين، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم عزيزي كل التفاصيل في السطور التالية للمباراة التي ستقام على أرض ساحة لوسيل المعلبة.

وفي الجولة الإفتتاحية انتصر منتخب البرتغال بصعوبة على منتخب غانا بثلاثية مقابل هدفين، في الوقت نفسه تعادل منتخب الأوروجواي مع منتخب كوريا الجنوبية سلبيا دون أهداف.

وبالتالي صدارة ترتيب المجموعة الثامنة في المونديال من نصيب منتخب البرتغال برصيد 3 نقاط، ويليه منتخب أوروجواي في المركز الثاني ومثله منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد نقطة لكلا منهما، في حين يتذيل المنتخب الغاني جدول ترتيب المجموعة دون نقاط.

قنوات مباراة البرتغال وأورجواي

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة البرتغال وأورجواي اليوم الإثنين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بالإضافة إلى قناة الكأس.

ويسعى منتخب البرتغال للفوز على نظيره منتخب سويسرا اليوم الإثنين في بطولة كأس العالم قطر 2022.