مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم يلا شوت

تواجه البرتغال مع أوروجواي، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وستنطلق فعاليات المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للقاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب 974.

معلق مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم

معلق مباراة البرتغال ضد أوروجواي سيكون هو المعلق الرياضي الشهير "علي محمد علي" من جانب قنوات بي ان سبورتس القطرية.

في حين سيكون المعلق "خالد الحدي" واصفا ومؤديا صوتيا على وقائع ومجريات اللقاء المُرتقب ما بين البرتغال وأوروجواي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوروجواي بث مباشر

وستُنقل مباراة البرتغال أمام أوروجواي بشكل مباشر وحصري من خلال قنوات:

beIN Sports 1،2 MAX AL Kaas 1،2 Extra

تشكيل البرتغال المتوقع أمام أوروجواي

حراسة المرمى: ديوجوكوستا خط الدفاع: جواو كانسیلو، روبين دياز، دانيلو، رافائیل جيريرو خط الوسط: روبين نيفيز، أوتافيو، برناردو سیلفا خط الهجوم: برونو فرناندیز، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو

تشكيل أوروجواي المتوقع أمام البرتغال

حراسة المرمى: سيرجو روشيت. الدفاع: ماتياس أوليفيرا، خوسيه خمينيز، دييجو جودين، مارتن كاسيريس. الوسط: رودريجير بينتانكور، ماتياس فيتشو، فيديريكو فالفيردي، داروين نونيز. الهجوم: لويس سواريز، فاكوندو بيليسري.