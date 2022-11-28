تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال والإكوادور غدا في كأس العالم 2022

القنوات الناقلة لمباراة السنغال والإكوادور، ينطلق غدا الثلاثاء، لقاء هام يجمع بين منتخب السنغال والإكوادور، إذ يمثل الفرصة الأخيرة لأسود التيرانجا لكي تحيي آمالها وتحسم الصعود لدور الـ16 من بطولة كأس العالم، إذ انحصرت حسابات التأهل في المجموعة الأولى بكأس العالم بين 3 منتخبات فقط، هي هولندا والإكوادور والسنغال، وذلك بعد خروج قطر من السباق رسميًا.

ويدخل منتخب السنغال تلك المواجهة ويحلم باقتناص الـ3 نقاط فقط، إذ تعني أي نتيجة أخرى سواء التعادل أو الهزيمة، خروجه من المونديال بشكل رسمي، كما يسعى منتخب الإكوادور للفوز ليضمن صدارة المجموعة، أو التعادل سواء الإيجابي أو السلبي.

وفي السطور التالية، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال والإكوادور وموعد انطلاق المباراة، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة السنغال والإكوادور في كأس العالم 2022

تقام مباراة السنغال والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال والإكوادور غدا

وتنقل تُنقل مباراة السنغال والإكوادور على قناة بي إن سبورتس ماكس، أو على قناة الكأس إكسترا إتش دي.

بي إن سبورت ماكس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ترتيب مجموعة السنغال

يتواجد المنتخب الهولندي والإكوادوري في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، يليه منتخب قطر بالمركز الرابع دون نقاط بعد تلقيه هزيمتين متاليتين.