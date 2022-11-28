يلا كورة البرتغال وأوروجواي بث مباشر|| kora on line البرتغال واوروجواي مباشر

مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي مباريات مونديال 2022 اليوم الاثنين حصريا ودون انقطاع حيث سيلعب المنتخب البرتغالي مباراته الثانية في المونديال الحالي عندما يستقبل منتخب الأوروغواي على ملعب لوسيل الدولي. الملعب الذي يسعى لرفع رصيده إلى النقطة الرابعة ويضع قدمه في الجولة القادمة من كأس العالم مشاهدة مباراة البرتغال والأوروجواي اليوم.

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كما يسعى المنتخب البرتغالي إلى تحقيق النقاط الثلاث، ورفع رصيده إلى النقطة السادسة، والتأهل رسميًا إلى الدور الثاني من مونديال قطر 2022 باعتباره المنتخب الثالث بعد البرازيل وفرنسا. كما يسعى كريستيانو رونالدو إلى تحقيق رقم قياسي آخر بتسجيله في المباراة الثانية على التوالي في أقدم بطولة في التاريخ، البرتغال ضد أوروجواي.

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يدخل المدرب فرناندو سانتوش المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: رافاييل جيريرو – دانيلو بيريرا – روبن دياش – جواو كانسيلو

خط الوسط: أوتافيو – برناندو سيلفا – روبن نيفيش

خط الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو – رافاييل لياو

التشكيل المتوقع لأوروجواي

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو ألونسو المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا – خوسيه ماريا خيمينيز – دييجو جودين – مارتن كاسيريس

خط الوسط: ماتياس فيتسينو – رودريجو بينتانكور – فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: داروين نونيز – لويس سواريز – فاكوندو بيليستري