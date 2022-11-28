مشاهدة مباراة البرتغال وأوروغواي يلا كورة || يلا شوت بث مباشر البرتغال

بوابة الفجر

مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي التي ستجمع الفريقين، في إطار الجولة المهمة من المونديال، في لقاء قوي، لأن البرتغال تتطلع للفوز على حساب الأوروغواي في لقاء مهم، ولذلك يأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية مهمة، وهي ثلاث نقاط مهمة في مسيرته، لكن أوروجواي أيضًا تأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، ومن خلالنا نقدم جميع تفاصيل المباراة التي ستقام اليوم 11-28. - 2022 حيث تستأنف البرتغال مشوارها في مونديال ضد أوروجواي.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوروغواي بث مباشر الآن كأس العالم 2022

ويسعى المنتخب البرتغالي للانتقام من منتخب أمريكا الجنوبية الذي أسفر عن إقصائه من دور الـ16 لكأس العالم الماضية “روسيا 2018” بعد فوز منتخب أوروجواي على البرازيل في أوروبا بهدفين مقابل هدف واحد.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

تقام مباراة البرتغال وأوروجواي، وهي مباراة صعبة في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من مونديال قطر 2022، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل، ويدخل المنتخب البرتغالي بعد فوزه على غانا 3-2 ويتأهل للمجموعة الثامنة، مع حصوله أيضًا على ثلاث نقاط حاسمة له في المسابقة. ويحاول المنتخب البرتغالي الفوز بمباراة اليوم من أجل ضمان وحسم تأهله لدور الـ16.

من ناحية أخرى، تحاول أوروجواي الفوز بأول مباراة لها في المونديال بعد تعادلها مع كوريا الجنوبية في الجولة الافتتاحية دون تسجيل أي هدف والحصول على نقطة واحدة.

ما هو موعد مباراة البرتغال ضد أوروجواي

تقام مباراة البرتغال وأوروجواي لحساب كأس العالم في تمام:
الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة
الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة
الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش
الساعة 20:00 بتوقيت تونس
الساعة 19:00 بتوقيت المغرب

 

البرتغال بث مباشر مباراه البرتغال مشاهدة مباراة البرتغال بث مباراة اليوم البرتغال يلا شوت مباراة البرتغال اليوم يلا شوت الجديد مباراة البرتغال البرتغال اليوم بث مباشر كورة ستار مباراة البرتغال سبورت 360 مباراة البرتغال موعد مباراة البرتغال اليوم تشكيلة البرتغال مباراة اليوم يلا شوت يلا شوت حصري ميركاتو كورة لايف بث مباشر مباراة البرتغال واوروجواي البرتغال واوروجواي بث مباشرمباراة البرتغال وأوروجواي يلا شوت البرتغال وأوروجواي كورة لايف مباراة البرتغال وأوروجواي الاسطورة مباراة البرتغال وأوروجواي مشاهدة البرتغال وأوروجواي مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي رابط مباراة البرتغال وأوروجواي البرتغال وأوروجواي مباشر رابط مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي البرتغال وأوروجواي اليوم البرتغال ضد أوروجواي يلا شوت يلا شوت حصري الأسطورة كورة 365 يلا كورة

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر مباراة المغرب وبلجيكا Maroc et Belgique كأس العالم|| مشاهدة مباراة المغرب اليوم ضد هازارد يلا شوت yalla shoot now

لايف بث مباشر بلجيكا والمغرب يلا شوت لايف Morraco vs Belgium|| مشاهدة مباراة بلجيكا والمغرب بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا كورة هدف دي بروين

روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد سويسرا بث مباشر في كأس العالم | كورة لايف مباراة البرازيل وسويسرا الان

لايف ستريم on sport مجانًا مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت NEW

ناو بث مباشر مباراة اسبانيا اليوم.. مشاهدة مباراة اسبانيا ضد المانيا مباشر على هذه القنوات المفتوحة وطريقة استقبالها

فيديو.. هدف البرازيل الملغي أمام سويسرا

يلا AHLY شوت كورة مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون يلا شوت TODAY بث مباشر أونلاين

LIVE … الان بث مباشر لايف جودة عالية HD شاهدة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022| لايف بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم twitter || كيفية مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا في كاس الع