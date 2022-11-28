مشاهدة مباراة البرتغال وأوروغواي يلا كورة || يلا شوت بث مباشر البرتغال

مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي التي ستجمع الفريقين، في إطار الجولة المهمة من المونديال، في لقاء قوي، لأن البرتغال تتطلع للفوز على حساب الأوروغواي في لقاء مهم، ولذلك يأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية مهمة، وهي ثلاث نقاط مهمة في مسيرته، لكن أوروجواي أيضًا تأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، ومن خلالنا نقدم جميع تفاصيل المباراة التي ستقام اليوم 11-28. - 2022 حيث تستأنف البرتغال مشوارها في مونديال ضد أوروجواي.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوروغواي بث مباشر الآن كأس العالم 2022

ويسعى المنتخب البرتغالي للانتقام من منتخب أمريكا الجنوبية الذي أسفر عن إقصائه من دور الـ16 لكأس العالم الماضية “روسيا 2018” بعد فوز منتخب أوروجواي على البرازيل في أوروبا بهدفين مقابل هدف واحد.

تقام مباراة البرتغال وأوروجواي، وهي مباراة صعبة في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من مونديال قطر 2022، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل، ويدخل المنتخب البرتغالي بعد فوزه على غانا 3-2 ويتأهل للمجموعة الثامنة، مع حصوله أيضًا على ثلاث نقاط حاسمة له في المسابقة. ويحاول المنتخب البرتغالي الفوز بمباراة اليوم من أجل ضمان وحسم تأهله لدور الـ16.

من ناحية أخرى، تحاول أوروجواي الفوز بأول مباراة لها في المونديال بعد تعادلها مع كوريا الجنوبية في الجولة الافتتاحية دون تسجيل أي هدف والحصول على نقطة واحدة.

ما هو موعد مباراة البرتغال ضد أوروجواي

تقام مباراة البرتغال وأوروجواي لحساب كأس العالم في تمام:

الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش

الساعة 20:00 بتوقيت تونس

الساعة 19:00 بتوقيت المغرب