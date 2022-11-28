بث مباشر.. شاهد مباراة البرتغال وأوروغواي في كأس العالم (0-0)

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تقام مباراة البرتغال ضد أوروجواي في تمام الساعة 9:00 مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوسيل"، في ختام الجولة الثانية لكأس العالم في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر.

مباراة البرتغال وأوروغواي

ويسعى المنتخب البرتغالي، المسلح بالنجم كريستيانو رونالدو، للفوز بمباراة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرا لدور الستة عشر بكأس العالم.

تتصدر "البرازيل أوروبا" جدول ترتيب المجموعة الثامنة في مونديال 2022 بثلاث نقاط، تليها أوروجواي وكوريا الجنوبية بنقطة واحدة لكل منهما، بينما يحتل المنتخب الغاني ذيل الترتيب دون رصيد للنقاط.

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بدأ المنتخب البرتغالي مشواره في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، بفوز مثير على غانا 3-2، في المباراة الدرامية التي جمعت الفريقين على ملعب "974" في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، في مونديال 2022 في قطر.

في حين أن منتخب أوروجواي ليس لديه بدائل سوى الفوز على البرازيل في أوروبا من أجل الحفاظ على فرصته في التأهل إلى الدور المقبل.

تشكيل البرتغال المتوقع ضد أوروجواي

حراسة المرمى: كوستا

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، بيبي، جوريرو

خط الوسط: نيفيس، كارفاليو، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز

خط الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو

تشكيل أوروجواي المتوقع ضد البرتغال

حراسة المرمى: روشيت

خط الدفاع: كاسيراس، جودين، خيمينيز، أوليفيرا

خط الوسط: فالفيردي، بينتانكور، فيتشينو

خط الهجوم: بيليستيري، سواريز، نونيز

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