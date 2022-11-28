لايف bein sports مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي يلا شوت

مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي يلا شوت، يستعد عشاق جولة الساحرة للمباراة القادمة التي ستجمع البرتغال ضد أوروجواي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم، والتي تقام حاليًا في قطر حتى 18 ديسمبر.

وستلتقي البرتغال مع أوروجواي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2022، والتي تقام في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوروغواي بث مباشر

تمكنت البرتغال من الفوز على غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات ونجحت في احتلال صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، وستدخل المواجهة بحثًا عن تعزيز موقعها وضمان التأهل للدور الثاني من المونديال.

مباراة البرتغال وأوروجواي

حقق المنتخب البرتغالي الفوز على حساب غانا بقيادة كريستيانو رونالدو، وذلك في الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدفين فقط لا غير، بينما تعادل منتخب أوروجواي سلبيًا مع كوريا الجنوبية في مباريات المجموعة ذاتها.

الجدير بالذكر، ان البرتغال تتصدر المجموعة بـ 3 نقاط، يليها كوريا الجنوبية بنقطة، ومن ثم أوروجواي بنقطة واحدة، بينما غانا لا تزال بلا نقاط.