لايف Bein Sports مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي يلا شوت بث مباشر اليوم في كاس العالم دون تقطيع Portugal
مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي يلا شوت، وستلعب أوروغواي مع البرتغال، اليوم الاثنين، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لكأس العالم 2022 في قطر.
بث مباشر البرتغال ضد أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
تنقل مباراة البرتغال ضد أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022، عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max
في المقابل فإن منتخب أوروجواي تعثر في الجولة الأولى وتعادل مع منتخب كوريا الجنوبية، سيسعى بكل تأكيد لتحقيق الفوز، في حال رغب في الاستمرار والتواجد في نهائيات قطر 2022.
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موعد مباراة البرتغال ضد أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022
تقام مباراة البرتغال ضد أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022، مساء اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وتنطلق مباراة البرتغال ضد أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022، على ملعب "لوسيل".
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