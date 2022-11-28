متحدث "التعليم" يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب الفيروس المخلوي

توك شو
مبنى ديوان عام وزارة
مبنى ديوان عام وزارة التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن  وزير التربية والتعليم حرص على أن تكون الإجابات الخاصة بالاسئلة واضحة وصريحة ومباشر حتى لا يختلط على الطالب الإجابات المتقاربة.

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لا يوجد أي تأجيل للدراسة بسبب الفيروس المخلوي

وتابع "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنة عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"،  أنه لا يوجد أي تأجيل للدراسة بسبب الفيروس المخلوي،  لافتَا إلى ان وزارة التربية ترصد بشكل كامل الوضع في المدارس يعد أنتشار الفيروس المخلوي.

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وزارة التربية والتعليم أصدرت كتابًا دوريًا يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية 

 ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت كتابًا دوريًا يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمدارس، وفي حال تغييب الطلاب عن الامتحان الشهري، نتيجة إصابتهم بفيروس المخلوي، فسيتم اعداد لهم أختبار آخر، شريطة تقديم شهادة صحية تثبت إصابتهم بالفيروس.

شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم برنامج الحياة اليوم فضائية الحياة الفيروس المخلوي

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