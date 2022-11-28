أجواء ممطرة.. حالة الطقس غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، حالة الطقس غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، وهي على النحو التالي:-

حالة الطقس غدا 

وكشفت الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الغائمة خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء، مع استمرار نشاط الرياح الغربية والجنوبية الغربية أحيانا، كما يسود طقس لطيف على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى تكاثر السحب الممطرة ما بين خفيفة ومتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وصولًا لشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة فى حالة الطقس غدا الثلاثاء على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 16

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 23 - 16

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 17

- شبين الكوم 22 - 17

- طنطا 21 - 17

- شلاتين 26 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 25 - 20

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20

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