يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال والإكوادور بث مباشر yalla shoot كأس العالم 2022 | يلا كورة مباراة السنغال ضد الإكوادور لينك كورة لايف

بث مباشر السنغال يلا شوت، وتخوض السنغال والإكوادور مواجهة حامية اليوم، من أجل التأهل إلى دور الـ16 في نهائيات المونديال، التي تقام حاليا في قطر.

يلتقي الفريقان في نهاية منافسة المجموعة الأولى.

يلا شوت مباراة السنغال والإكوادور، ويبدو الصراع محتدما بين منتخبات هولندا والإكوادور والسنغال للاستيلاء على تذكرتي تلك المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

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يتقاسم منتخبا هولندا والإكوادور الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ولهما نفس فارق الأهداف، وكلاهما سجل 3 أهداف، واستقبل شباكه هدفًا واحدًا، ويتقدمان على السنغال التي تحتل المركز الثالث.

نقطة التعادل ستكون كافية للمنتخب الإكوادوري المشارك في مونديال للمرة الرابعة في تاريخه، من أجل اجتياز مرحلة المجموعات للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيقه نفس الإنجاز في ألمانيا 2006..

خطف المنتخب الإكوادوري الأضواء في المونديال، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به في المجموعة، حيث حقق فوزا مستحقا 2-0 على قطر في المباراة الافتتاحية، وظهر بشكل رائع أمام المنتخب الهولندي في مبارياته. مباراة في الجولة الثانية، بالتعادل 1-1.

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يدين المنتخب الإكوادوري بجزيل الشكر على ظهوره المتميز في البطولة لنجمه المخضرم إينير فالنسيا، الذي سجل جميع أهداف الفريق الثلاثة في النسخة الحالية حتى الآن.

في المقابل، يدخل المنتخب السنغالي، الذي يخوض المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، المباراة وليس لديه بديل سوى الفوز، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه.، بعد نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، والتي شهدت وصولها إلى ربع النهائي.

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وتتطلع السنغال لتحقيق أول فوز لها على فريق من أمريكا الجنوبية في المونديال، بعدما تعادلت 3-3 مع أوروجواي في نسخة 2002، وخسرتها 0-1 أمام كولومبيا في روسيا 2018.