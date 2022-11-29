طرب بهاء سلطان وجماهيرية شارموفرز وكاريزما أحمد سعد في أضخم حفلات الأكاديمية البحرية بالإسكندرية (صور)

شارك نجوم الأغنية بهاء سلطان وفريق شارموفرز وأحمد سعد في إحياء الحفل السنوي لطلاب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية وسط آجواء "لايف" عالمية بحضور عدد غير مسبوق من مختلف المراحل والكليات.

أحيا أولى فقرات الحفل أحمد سعد صاحب الكاريزما المميزة والذي إفتتح فقرته بأغنية " إيه اليوم الحلو ده" وسط استقبال حافل من الطلاب بعدها اشعل الحفل بأغانى سكوت سكوت، سايرينا يا دنيا، لو جبنا سيرة الجدعنة، عليكي عيون، سألت نفسي كتير، بصلي وانت بتتكلم.. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين الذين تبادل معهم كلمات الدعابة وال "قفشات".

وتصاعدات آجواء الإثارة مع صعود فريق شارموفرز على خشبة المسرح والذي حصد حماس الشباب من الجنسين بعدد كبير من أغانيه الشهيرة منها "دنيا"،" نميمة"، "كوكب"،"بووت"، "رقصت"، "انفصام"، "خمسة سنتى"، "مش فارقة"، "خلاص هسيطر"، و"حزينة".. وغيرها ممن اشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى ساعة ونصف الساعة.



وكان مسك الختام مع بهاء سلطان الذي قدم وصلة من أغانيه الطربية والرومانسية منها "تعالي ادلعك "و "دلوقتي عاجبناكوا " و"الواد قلبه بيوجعه " و"انا غلطان " و"يا تري" و"انا مصمم".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات محبيه.



قامت بتقديم فقرات الحفل المذيعة المتألقة هدير أبو زيد التي سبق وان شاركت في تقديم الإحتفالية العالمية لإفتتاح طريق الكباش بالاقصر وتخلل الحفل فقرات مميزة للمطرب مينا عطا وال dj عمرو سو وعدد من مواهب الأكاديمية.

كما تم تكريم نجوم الحفل احمد سعد وشارموفرز وبهاء سلطان والذين اشادوا بالتنظيم الرائع للعالمي ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وكريس مجدي وتأمين العميد سيد متولى وكابتن عجمي وتصوير محمد أحمد ومهند صلاح.