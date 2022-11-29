بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وإيران في كأس العالم 2022 وكيف تشاهدها دون تشفير مجانا؟
يرغب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، في اقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، عندما يواجه نظيره منتخب أمريكا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وتحظى تلك المواجهة بمتابعة مثيرة لعاشقي ومحبي الإثارة، حيث ستحسم نتيجة المباراة بشكل كبير هوية المنتخب الصاعد إلى الدور القادم.
- موعد مباراة إيران وأمريكا في مونديال قطر
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مواجهة المنتخب الإيراني ضد أمريكا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
وحقق منتخب إيران فوزا هاما أمام نظيره ويلز في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ليزيد من فرص تأهله إلى الدور القادم.
- ترتيب مجموعة إيران في كأس العالم
1- إنجلترا 4 نقاط
2- إيران 3 نقاط
3- أمريكا نقطتين
4- ويلز نقطة واحدة.
- القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيران وامريكا
تردد قناة zdf على هوت بيرد
القمر الصناعي: Hotbird
تردد: 11054
الإستقطاب: افقى H
معامل الترميز: 22000
قناة das erste على هوت بيرد
القمر الصناعي: Hotbird
التردد: 11541
الاستقطاب: عمودي V
معامل الترميز: 22000
قناة IRIB HD Iran على القمر التركي
التردد: 11881
الاستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 22000
قناة TRT2 على القمر التركي
التردد: 11054
الاستقطاب: عمودي V
معامل الترميز: 30000
قناة beIN Sports France 1 HD على قمر أسترا
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 12168
الاستقطاب: عمودي V
معامل الترميز: 29700
قناة ARD Das Erste HD
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 11494
الاستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 22000
قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 11836
الاستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 27500
قناة Cuatro Espa a HD
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 10876
الاستقطاب: عمودى V
معامل الترميز: 22000
قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 10906
الاستقطاب: عمودى V
معامل الترميز: 22000
تردد قناة tvt
القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقى H
معامل الترميز: 27500
تردد قناة ORTB
القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقى H
معامل الترميز: 27500
تردد قناة rai 1
القمر الصناعي: هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقًا
التردد: 10992
الاستقطاب: عمودى V
معامل الترميز: 27500.