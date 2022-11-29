بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وإيران في كأس العالم 2022 وكيف تشاهدها دون تشفير مجانا؟

يرغب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، في اقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، عندما يواجه نظيره منتخب أمريكا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.



وتحظى تلك المواجهة بمتابعة مثيرة لعاشقي ومحبي الإثارة، حيث ستحسم نتيجة المباراة بشكل كبير هوية المنتخب الصاعد إلى الدور القادم.



- موعد مباراة إيران وأمريكا في مونديال قطر



ومن المقرر أن تنطلق أحداث مواجهة المنتخب الإيراني ضد أمريكا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



وحقق منتخب إيران فوزا هاما أمام نظيره ويلز في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ليزيد من فرص تأهله إلى الدور القادم.



- ترتيب مجموعة إيران في كأس العالم



1- إنجلترا 4 نقاط

2- إيران 3 نقاط

3- أمريكا نقطتين

4- ويلز نقطة واحدة.

- القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيران وامريكا

تردد قناة zdf على هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird

تردد: 11054

الإستقطاب: افقى H

معامل الترميز: 22000

قناة das erste على هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird

التردد: 11541

الاستقطاب: عمودي V

معامل الترميز: 22000

قناة IRIB HD Iran على القمر التركي

التردد: 11881

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 22000

قناة TRT2 على القمر التركي

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي V

معامل الترميز: 30000

قناة beIN Sports France 1 HD على قمر أسترا

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 12168

الاستقطاب: عمودي V

معامل الترميز: 29700

قناة ARD Das Erste HD

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 11494

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 22000

قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 11836

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 27500

قناة Cuatro Espa a HD

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 10876

الاستقطاب: عمودى V

معامل الترميز: 22000

قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 10906

الاستقطاب: عمودى V

معامل الترميز: 22000

تردد قناة tvt

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقى H

معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقى H

معامل الترميز: 27500

تردد قناة rai 1

القمر الصناعي: هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقًا

التردد: 10992

الاستقطاب: عمودى V

معامل الترميز: 27500.

