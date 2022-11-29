عاجل..أسعار البيض تعاود الارتفاعات بالأسواق اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

عادة أسعار البيض بجميع انواعه للارتفاعات من جديد، اليوم الثلاثاء، وسجلت زيادات تتراوح بين 4 إلى 6 جنيه للطبق الواحد، مع شكوى اتحاد الدواجن من ارتفاع أسعار الأعلاف بالسوق المحلي بالرغم من استمرار عمليات الإفراج الجمركي عنها من قبل الحكومة حيث أن الكميات المفرج عنها لا تلبي إحتياجات السوق.

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق:

وحققت أسعار البيض في بورصة الدواجن حسب اتحاد الدواجن المصري، ارتفاعات بقيمة وصلت إلى 6 جنيه للطبق الواحد في المزرع؛ ليصل في المتوسط للمستهلك إلى 75 جنيه للطبق بعدما كان سجل انخفاضات على مدار الايام الماضي.

سعر طبق البيض الاحمر بعد الزيادة:

وسجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم ارتفاعات إلى 66.75 جنيه، من 62.75 جنيه سابقا، ليصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيه.

سعر طبق البيض الأبيض بعد الزيادة:

وسجل سعر طبق البيض الابيض اليوم ارتفاعات إلى 66.75 جنيه، من 62.75 جنيه سابقا، ليصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيه.

سعر طبق البيض البلدي بعد الزيادة:

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم ارتفاعات إلى 73.75 جنيه، من 71.75جنيه سابقا، ليصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيه.

اتحاد الدواجن يشكو ارتفاع أسعار الأعلاف:

وقدم اتحاد الدواجن المصرية شكى لرئيس مجلس الوزراء من قيام تجار الأعلاف برفع أسعارها من الذرة وكسب فول الصويا، حيث استغل البعض ندرة توافرها بالاسواق وقاموا برفع أسعارها إلى 29 ألف جنيه بينما يقدر سعرها العادل وفقا لسعر الصرف الحالي 17 ألف جنيه، مطالبين بسرعة الإفراج عن مزيد من الكميات المحتجزة بالموانئ من تلك الأصناف لضبط السوق وعودة استقرار اسواق الاعلاف.

الزراعة تواصل الافراج عن الأعلاف بالموانئ:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة.

وأضاف "القصير" إنه خلال الاسبوع الماضي تم الإفراج عن 120 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 62 مليون دولار وشمل الافراج عن 79 ألف طن من الذرة بنحو 28 مليون دولار ونحو 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 29 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بنحو 4 مليون دولار.

وتابع ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 24 نوفمبر 2022) 876 ألف طن منهم 611 ألف طن ذرة، 265 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 432 مليون دولار.

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.