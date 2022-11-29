عاجل.. قرار جديد من السعودية بخصوص ودائعها في البنك المركزي المصري

أعلنت المملكة العربية السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بتمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدي المملكة في البنك المركزي المصري.

وكانت السعودية أعلنت إنها سوف تخصص استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لمصر، ووقعت على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمات اتفاقيات استثمارية بقيمة 7 مليار دول.

كما اعلن الصندوق السيادي السعودي تخصيص اسثمارات لمصر بقيمة 10 مليار دولار قام بضخ منهم 1.3 مليار دولار في شراء عدد من الشركات المصرية

وقالت المملكة في بيان عبر وكالة الانباء الرسمية واس، إن تجديد الوديعه جاء بناء على توجيهات الملك سلمان حيث تتمتع مصر بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولًا في مصر. كما أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.

واشار وكالة الانباء السعودية إلى أن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر بإذن الله.

