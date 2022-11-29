“هنا USA live” مباراة امريكا وايران بث مباشر كأس العالم قطر || مشاهدة مباراة ولاد فارس بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا شوت IRAN

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الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة امريكا
مشاهدة مباراة امريكا وايران

لا تفوتوا مشاهدة  إيران وأميركا في بث مباشر وحصري إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا أو اشتركوا الآن لمشاهدة اللقاء حصريًا عبر قنواتنا.

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إيران وأميركا الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية على أرضية استاد الثمامة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

إيران التي حققت فوزًا مثيرًا على ويلز ضمن الجولة الثانية معوضةً الخسارة الثقيلة للغاية أمام إنكلترا في الجولة الأولى، تبحث عن انتصارها الثاني وبلوغ الدور المقبل بينما منتخب الولايات المتحدة الأميركية لا يزال دون فوز بعد تعادلين.

شاهد مباراة امريكا وايران من هنا 

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مباراة إيران وأميركا - مباشر

البث المباشر لمباراة إيران وأميركا سيكون الثلاثاء في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر في الساعة العاشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة في ستاد البيت على قناة beIN SPORTS MAX 2

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إيران وأميركا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إيران وأميركا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

 

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