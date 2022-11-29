حى الدقى يتنازل عن حق الدولة.. أصحاب محل يفتتحان ملاهي تحت عقار سكني ويعرضون حياة الأطفال للخطر

لازال الاستهتار والإهمال سمة واضحة في الشارع المصري رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تنظيم الأحياء والمناطق والمحافظة على الشكل الحضاري لكل منطقة، والمليارات التي انفقتها الدولة خلال السنوات الماضية لإزالة كافة مظاهر العشوائية التي انتشرت على مدى عقود متتالية.

إلا إنه مازال ضعاف النفوس من صغار العمال والموظفين يتحكمون بشوارع ومناطق كاملة ويتغاضون عن مظاهر العشوائية التي قد يسعى البعض لإشاعتها من جديد في مقابل رشاوى وإكراميات، أو استغلال نفوذ البعض في تحقيق مكاسب على حساب مصلحة الدولة والشعب.

وقد تلقت "الفجر" شكاوى من عدد من سكان عقار بشارع رفاعة بالدقي – على بعد خطوات من قسم الدقي – بعد أن فاض بهم الكيل بعد عدم تجاوب المسئولين بحي الدقي معهم رغم تحريرهم عدد من المحاضر ضد مالك ومستأجر لأحد المحال تحت العقار والذي قام بتحويله إلى ملاهي أطفال بالمخالفة للقانون ودون الحصول على أية تراخيص من الحي أو المحافظة ودون مراعاة ابسط قواعد السلامة للحفاظ على هؤلاء الأطفال واسرهم الذين يتكدسون يوميًا في محل لا تتخطى مساحته 900 مترًا دون وجود أبسط أدوات السلامة وهو ما يعرض حياتهم واسرهم للخطر في حال حدوث حريق أو أي حادث لا قدر الله.

هذا ناهيك عن الإزعاج الذي يسببه الأطفال لسكان الشارع كله رغم أنها من المناطق السكنية الهادئة كما أن معظم سكانها من كبار السن، ومثل هذه المشروعات كالملاهي يشترط القانون أن تكون خارج الكتلة السكانية ولها اشتراطات أمنية محددة للحفاظ على سلامة هؤلاء الأطفال أثناء اللعب.

وفي تحدى صارم لكافة الاجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة التابع لها حي الدقي الذي يقع به العقار فقد قام اصحاب المحل المقام فى شارع عرضة 6 امتار بافتتاح وتشغيل المحل دون رخصة تجارية ودون توافر اشتراطات السلامة المدنية ويتوافد مئات الاطفال وأسرهم داخل المحل المقام على مساحة 900 م، والذى لا يوجد به مخرج للطوارئ، كما يستهلك المحل كهرباء ومياه منزلية وليست تجاري، وهو ما يضيع حق الدولة من رسوم مختلفة وضرائب.

ولم يكتفيا اصحاب المحل الشهيران بـ "محمد هاشم" و"محمد عباس" بذلك ولكن عندما اعترض السكان وأصحاب العمارات وجهوا لهم تهديدات صريحة، ومارسوا ضدهم اعمال البلطجة، كما ارسلا لعدد منهم رسالة قالا فيها "بلاش نبقى اعداء".

ورغم ذلك قام السكان وأصحاب العمارات بتحرير محاضر ضدهم في قسم الدقي بارقام 4164 و5523 و2150 حى الدقى لعدم الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم ولكن للأسف لاحياة لمن تنادي ولم تتوجه الأجهزة التنفيذية لرفع المخالفات.

رغم المحاضر والشكاوى التى قام بها سكان شارع رفاعة بالدقى ضد المالك والمستأجر لمحل ملاهى الاطفال، ورغم المخالفات القانونية الصارخة لاقامة محل رغم انف كل الاجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة التابع لها حى الدقى، إلا ان مالك ومستاجر محل ملاهى الاطفال فى 6 شارع رفاعة لا يزالان يصران على تحدى القانون والدولة.

ملاهي بدون ترخيص في الدقي

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