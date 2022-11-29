بعد تسريب بيانات الواتساب.. خبير يحذر المصريين من هذا الأمر

عقب المهندس وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، على تسريب بيانات وأرقام واتساب لملايين المصريين، قائلًا: "التسريب حدث من الشركات التي امتلكت بيانات مستخدمي الواتساب، وليس من قبل الواتساب نفسه".

خبير يحذر المصريين من هذا الأمر

وحذر "عبد المقصود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، من وصول روابط للمواطنين من أسماء مستعارة بعد تسريب البيانات، وفي حال الدخول على هذه الروابط سيتم اختراق الواتساب بكثافة.

الواتساب يعمل على بيع بيانات المستخدمين للشركات لاستخدامها تجاريًا

وشدد على ضرورة إعداد تحديث جديد للوتساب من على البلاي ستور، وإعداد بلوك أو حظر لأي رقم غريب، مشيرًا إلى أن الواتساب يعمل على بيع بيانات المستخدمين للشركات، لاستخدامها تجاريًا.