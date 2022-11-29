ميناء دمياط يتداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداول ميناء دمياط 35 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة، أن 3 قطارات غادروا الميناء بحمولة إجمالية 3662 طن قمح متجهين لصوامع شبرا وطنطا، وقطار آخر بعد أن تم شحن 50 حاوية متجه إلى التبين.

وأضافت أن عدد الشاحنات بلغ 4783 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169 ألفا و684 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 134 ألفا و566 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 43 ألفا و623 طنا تضمنت 2560 طن رمل، و4630 طن أسمنت معبأ، و20884 طن يوريا، و15549 طن بضائع متنوعة.

وتابعت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 35 ألفا و165 طنا تشمل 7198 طن قمح، و1249 طن رخام، و9765 طن خردة، و16600 طن ذرة، و1290 رأس ماشية.

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