موعد مباراة الأرجنتين وبولندا بث مباشر في كأس العالم 2022 والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
الأرجنتين
الأرجنتين

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره بولندا اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر الحالي على ملعب 974 في لقاء قوي وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم.


- موعد مباراة الأرجنتين وبولندا

وتنطلق مباراة الأرجنتين وبولندا" مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السعودية والدوحة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

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ليفاندوفسكي ضد ميسي.. تشكيل بولندا لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022


- ترتيب مجموعة الأرجنتين وبولندا

1- بولندا 4 نقاط
2- الأرجنتين 3 نقاط
3- السعودية 3 نقاط
4- المكسيك نقطة


- القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبولندا

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية عن امتلاكها جميع حقوق بث واذاعة مباريات مونديال قطر عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبالتحديد bein sports hd 2 max.
 

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