كورة لايف beIN Sport مشاهدة مباراة فرنسا وتونس يلا شوت بث مباشر match فرنسا الان now

مشاهدة مباراة تونس وفرنسا بث مباشر 30-11-2022 كاس العالم 2022 والتقى المنتخبان مرتين في دوري الأمم الأوروبية، حيث فازت الدنمارك 2-1 في المباراة الأولى التي أقيمت بفرنسا، قبل أن تنتصر مجددا 2-0، وبصفة عامة، التقى المنتخبان في 9 لقاءات رسمية في مختلف المسابقات، كانت الغلبة خلالها للمنتخب الدنماركي، الذي حقق 5 انتصارات مقابل فوز فرنسا في 3 لقاءات، وخيم التعادل على لقاء وحيد، كما تعد هذه هي المواجهة الرابعة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث تغلب كل فريق على الآخر مرة واحدة، وتعادلا في لقاء وحيد، خلال مبارياتهما الثلاث السابقة.

ترتيب المنتخبات الأربعة بالمجموعة ببطولة كأس العالم 2022

تحتل فرنسا المركز الأول برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الدنمارك وأستراليا لتتصدر ترتيب المجموعة وتضمن الصعود، وتحتل أستراليا المركز الثانى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على تونس فى الجولة الماضية، فيما توقف رصيد كل من الدنمارك وتونس عند نقطة واحدة بالتعادل الذى حققاه معًا فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة.. بما يعني أن الصراع على أشده بين الفرق الثلاثة الأخيرة على خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، وإن كانت فرصة أستراليا هي الأفضل إذ يكفيها التعادل بشرط عدم فوز تونس بنتيجة كبيرة.



مباراة من بين أهم المباريات في تاريخ المنتخب التونسي، ذلك أنها البوابة الوحيدة المتبقية للعبور إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 في قطر بعد تعقد نتائجه في المجموعة الرابعة.

المنتخب التونسي لم يعد يلعب على فرص كثيرة، الفوز فقط على فرنسا يبقيه داخل المنافسة على تحصيل بطاقة، وانتظار هدية من مباراة الدنمارك وأستراليا، وإن كان الوضع قد بات معقدًا على نسور قرطاج.

بطاقة مبارة تونس وفرنسا اليوم

تونس Vs فرنسا.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور المجموعات – الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة: beIN Sport Max1.

الملعب: 1036.

المعلق: لم يحدد بعد.

موعد مبارة تونس وفرنسا اليوم

30 نوفمبر 2022

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش



