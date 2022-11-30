اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الاربعاء.. الجنيه يواصل الصمود بعد تجديد الوديعة السعودية

استمر الجنيه في المحافظة على صموده امام الدولار الامريكي، اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022، على الرغم من التوقعات السلبية نحو تراجع قيمته مع أزمة نقص في موارد النقد الأجنبي، لكن منح تجديد المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 10 مليار دولار، واقتراب صرف قرض الصندوق قوة للجنيه امام الدولار ؛ وسط محاولات من البنك المركزي لايجاد حلول لتوفير الطلب على النقد الأجنبي.

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022:

أختمت اسعار الدولار مقابل الجنيه تعاملات الامس على استقرار، مع هدوؤ حدة ارتفاعات الدولار مقابل الجنيه عقب تحرير سعر الصرف نهائيا في 27 نوفمبر واستقر سعر الدولار اليوم كالات في البنوك المصرية:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليو فى بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية: 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار فى بنك القاهرة: 24.52 جنيه، و24.59 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 24.54 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك بنك كريدي أجريكول: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليو في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم ببنك البركة: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 24.55 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

السعودية تجدد وديعه بقيمة 5 مليار دولار:

وجاء استقرار اسعار الدولار، بعدما تلقي الجنيه دعما من اعلان الممملكة العربية السعودية تجديد وديعة دولارية بقيمة 5 مليار دولار؛ ليرتفع اجمالي حجم الوادئع السعودية إلى 10.5 مليار دولار بالبنك المركزي وسط تأكيد المملكة العربية السعودية على ثقتها في الاقتصاد المصري الذي يتمتع “بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولًا في مصر".